ФСБ рассекретила документы о зверствах поляков в концлагере «Аушвиц» в Освенциме

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ФСБ опубликовала документ с рассказом бывшего узника «Аушвица», старшего лейтенанта Красной армии Павла Гавриша, которому посчастливилось бежать из концлагеря.

Фото, видео: Zuma / ТАСС; 5-tv.ru

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Польские пособники нацистов участвовали в расправах над узниками концлагеря «Аушвиц». Это следует из рассекреченных документов времен Великой Отечественной Войны. Их опубликовала ФСБ в преддверии 78-й годовщины освобождения Освенцима.

Ежегодно в Польше по этому поводу проходят памятные мероприятия. В их программу всегда входило и выступление посла России в Польше. Но в прошлом году его лишили слова. А в этот раз и вовсе не пригласили. Кроме того, дирекция мемориала закрыла и постоянную экспозицию, подготовленную Российским Центральным Музеем Великой Отечественной войны.

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