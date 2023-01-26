Елену Темникову начали поздравлять с беременностью после фото в сети

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Рита Миронова
Рита Миронова 61

Певицу Елену Темникову поздравляют с беременностью

Елену Темникову начали поздравлять с беременностью после фото в сети

Фото: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова

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Изменения в фигуре певицы после длительного перерыва от сцены заметили на ее недавнем концерте в Астане.

Российскую певицу Елену Темникову подозревают во второй беременности. Как пишет Telegram-канал «Светские хроники», причиной слухов стало новое видео с недавнего концерта артистки в Астане.

На сцену Темникова вышла в темной облегающей кофте и широкой белой юбке. Интернет-пользователи отметили изменения в фигуре певицы — талия стала шире, появился живот и увеличились бедра.

«Не дают человеку расслабиться. У Бузовой вон как выпирает живот и все молчат о ее беременности», — пошутили авторы канала, прикрепив к публикации кадры с выступления Темниковой.

Теперь кто-то убежден, что певица в ожидании пополнения, а кто-то оправдал ее округлившийся живот отсутствием диеты.

Елена Темникова стала реже появляться на сцене, на какое-то время даже перебралась с семьей в Португалию, однако в последние месяцы стала вновь появляться в Москве, публикуя в соцсетях фотографии из дома. У певицы есть маленькая дочь Саша от брака с бизнесменом Дмитрием Сергеевым. В этом году их дочке исполнится семь лет

Ранее 5-tv.ru писал, зачем Темникова колола в щеки жир с живота.

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Елену Темникову начали поздравлять с беременностью после фото в сети

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