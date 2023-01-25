На те же грабли: почему мужчины возвращаются к экс-избранницам через 7-8 лет

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Эмилия Малинина
Эмилия Малинина Эмилия Малинина Райтер редакции сайта Пятого канала Эксклюзив 1 359

Психолог Суслов назвал возвращение мужчин к экс-избранницам способом начать все сначала

Фото, видео: www.globallookpress.com / John Rowley; 5-tv.ru

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Каждый человек делал ошибку, однако исправлять свои неудачи никогда не поздно.

Многие мужчины после прекращения отношений с девушками или женами возвращаются к ним через какое-то время. Обычно этот промежуток варьируется от семи до десяти лет. По словам психолога Ильи Суслова, это может быть связано с некими жизненными циклами, в которые у человека не получилось построить новые отношения, однако без пары им одиноко, поэтому они приходят к тем, кого знают долгие годы.

«За семь-восемь лет они не смогли построить какие-то новые отношения и уже стирается за это время какая-то память о том негативе, который привел к расставанию. С другой стороны, за это время человек и партнерша как-то меняются. В таких случаях, когда изменения происходят, люди находят силы простить друг друга. Есть желание вернуться к тому хорошему, что когда-то было между ними», — объяснил эксперт в беседе с 5-tv.ru.

В том числе психолог отметил, что обычно у таких мужчин преобладает желание «попробовать и попытаться». Вдруг на этот раз все получится как надо? Хочется начать новые отношения с той красавицей, которая когда-то была родной и любимой.

«Плохое забывается, а то хорошее, что когда-то объединило — оно помнится. После каких-то неудачных попыток создать новую пару, новую семью, люди вспоминают о том хорошем, что было. Типа, а почему бы заново и не попробовать?», — подчеркнул Суслов.

Ранее 5-tv.ru сообщал, как заранее понять, что отношения обречены на провал.

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