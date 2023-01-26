Собянин и Матвиенко открыли завод по производству лекарств в Зеленограде

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Настя Бурдыга
Настя Бурдыга 34

Сергей Собянин открыл первую линию современного фармпроизводства в Зеленограде

Собянин и Матвиенко открыли завод по производству лекарств в Зеленограде

Фото: Щербак Александр / ТАСС

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Предприятие запустили на территории особой экономической зоны «Алабушево», в «Технополисе Москва».

Новый завод начнет производить твердые лекарственные препараты от рассеянного склероза, хронической почечной недостаточности, болезней дыхательных путей, кардио-, онко- и других заболеваний. Ежегодно предприятие сможет выпускать до 1,7 миллиарда таблеток.

Мэр столицы Сергей Собянин напомнил, что на территории «Технополиса Москва» в особой экономической зоне «Алабушево» уже работает шесть фармпроизводств. В 2023 году откроется еще три. Благодаря этому в Москве продолжает формироваться крупнейший в стране фармакологический кластер.

По словам Собянина, в дальнейшем производство лекарств в столице вырастет в 15 раз. К тому же местные заводы впервые начнут выпускать больше 100 жизненно важных препаратов, а потребность страны в онкологических лекарствах будет покрыта на 80 процентов.

Значимость нового фармпредприятия отметила председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко. Также она поблагодарила мэра Москвы Сергея Собянина за поддержку амбициозного проекта.

«Это не какой-нибудь участок по расфасовке или упаковке таблеток, а новый современный комплекс, создаваемый с нуля, в портфеле у которого производство более 300 лекарственных препаратов и будет создано более 1000 рабочих мест», — подчеркнула Матвиенко.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Сергей Собянин открыл участок Московского скоростного диаметра за пределами МКАД.

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