Тетя, брат или друг? Кто может быть опекуном ребенка в случае ЧП в первую очередь

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Магдалина Нуар
Магдалина Нуар Райтер редакции сайта Пятого канала Эксклюзив 2 887

Адвокат Юлия Вербицкая: друзья семьи могут стать опекунами ребенка вместо родственников

Фото, видео: www.globallookpress.com / Arman Dzidzovic; © РИА Новости / Сергей Мамонтов; 5-tv.ru

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Никто не застрахован от экстремальных ситуаций. Какой выбор сделать?

После новости о том, что Жанна Фриске планировала завещать своего сына Платона подруге Ольге Орловой, в эксклюзивном интервью 5-tv.ru адвокат Юлия Вербицкая рассказала о том, как можно оформить опекунство над ребенком и с кем он сможет остаться, если родители погибли.

Оказалось, что «завещать» ребенка никак нельзя, суд может только назначить ему опекуна. И то, только в случае смерти обоих родителей, либо лишении их родительских прав.

«Разрешают данный вопрос органы опеки и попечительства и исходят из ряда факторов. Например, из наличия родственников, с которыми у ребенка сформирована привязанность. Представьте ситуацию, когда есть из родственников родной брат отца и двоюродная тетя, но с родным братом отца отношения у ребенка очень плохие, а с тетей он живет и близок, плюс она не является пенсионером, является здоровой физически и имеет определенный доход, то с высокой долей вероятности решение будет принято в пользу тети», — заявила Вербицкая.

Также, по ее словам, друзья семьи тоже могут усыновить ребенка. Но, в любом случае, ребенок всегда должен высказаться о том, чего хочет он сам и кто ему ближе.

«Поскольку ребенок — не вещь, его нельзя завещать. С возраста восьми-девяти лет ребенок самостоятельно определяет и его мнение учитывается в обязательном порядке. С кем именно он хочет проживать и находится», — заключила адвокат.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как в Нижегородской области родители бьются за дочь, которую забрали в детдом из-за жалобы соседки.

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