Простились с легендой: где и как похоронили Долорес Кондрашову

|
Полина Долгова
Полина Долгова 184

Ушла из жизни звездный парикмахер Долорес Кондрашова. Ее похоронили рядом с мужем

Простились с легендой: где и как похоронили Долорес Кондрашову

Фото: www.globallookpress.com / Alexander Chernykh

Читайте нас в: Дзен Новости

Звездный парикмахер и дизайнер скончалась на 87-м году жизни.

Ушла из жизни Долорес Кондрашова. Звездный парикмахер и дизайнер скончалась на 87-м году. Похоронили звездного парикмахера рядом с супругом, который скончался в октябре 2020-го на Востряковском кладбище. Об этом сообщает издание Starhit.ru.

На похороны пришли близкие, друзья и коллеги. Также среди тех, кто пришел проводить Кондрашову в последний путь были сотрудники Академии парикмахерского искусства «Долорес».

«Долорес Кондрашова показала всем нам, что мечтать, верить и осуществлять свои мечты, особенно если это становится делом всей жизни, никогда не поздно!» — говорят поклонники Долорес.

Когда Долорес открыла двери для своих первых студентов, ей было 60 лет. Тогда студенты, по личным воспоминаниям, ощущали себя людьми новой школы, нового поколения. Среди ее учеников также был и знаменитый Сергей Зверев.

Читайте также

«Я долго искал»: Сергей Зверев назвал женщину, от которой хочет ребенка

«Прощайте, дорогая Долорес, вы и ваше наследие навсегда останетесь в наших сердцах, душах и руках, которыми мы продолжим менять мир. Мы знаем, что красота его непременно спасет!» — поделились эмоциями сотрудники.

Жена Валентина Юдашкина тяжело переносит смерть Кондрашовой, Марина Владимировна долгое время дружила с Долорес Гургеновной и была ее ученицей. В своих блоге Юдашкина говорит, что о Долорес можно вспоминать бесконечно.

«Скольким мастерам она открыла дорогу! У нее много учеников в разных городах и республиках! И я среди них, Дола учила не только профессии, но и любви к искусству, к делу, которым занимаешься! Как грустно, когда уходят такие люди! Мы все любим тебя! Вечная тебе память», — написала Валентина Юдашкина в личном блоге.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что умерла одна из самых известных парикмахеров в СССР и России Долорес Кондрашова.

-2° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 86%
68.96
0.21 74.96
0.27
🧙‍♀ Гороскоп на 26 января для всех знаков зодиака

Последние новости

18:13
Жена внука Пугачевой привыкает к жизни в США: «Очень страшно!»
18:03
Boeing 737 протаранил крылом здание терминала в Индонезии
18:00
Писатель Захар Прилепин отправился в зону СВО в составе Росгвардии
17:55
Арзамасова честно рассказала про ревность Авербуха к страстным танцам
17:52
Нацистская идеология: Коротченко назвал причины вхождения «Азова»* в состав Сухопутных войск ВСУ
17:44
Судебных приставов заподозрили в контрабанде икры с Камчатки

Сейчас читают

Сербский политолог заявил об окончании прокси-войны между РФ и НАТО
Знакомство с памперсами: страшная жизнь разбитого инсультом обездвиженного Малежика
"Речи о сезонности пока нет": Доктор Сибирский объяснил, почему мы продолжаем болеть COVID-19
«Дай танки»: как страны Европы оставили Зеленского без современного вооружения

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Видео: каким трем знакам зодиака повезет в любви в 2023 году
Кому категорически нельзя бутерброды с красной икрой
Видео: прогноз на 2023 год для всех знаков — гадание на таро
Общий гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2022 — 2023