Простились с легендой: где и как похоронили Долорес Кондрашову

Звездный парикмахер и дизайнер скончалась на 87-м году жизни.

Ушла из жизни Долорес Кондрашова. Звездный парикмахер и дизайнер скончалась на 87-м году. Похоронили звездного парикмахера рядом с супругом, который скончался в октябре 2020-го на Востряковском кладбище. Об этом сообщает издание Starhit.ru.

На похороны пришли близкие, друзья и коллеги. Также среди тех, кто пришел проводить Кондрашову в последний путь были сотрудники Академии парикмахерского искусства «Долорес».

«Долорес Кондрашова показала всем нам, что мечтать, верить и осуществлять свои мечты, особенно если это становится делом всей жизни, никогда не поздно!» — говорят поклонники Долорес.

Когда Долорес открыла двери для своих первых студентов, ей было 60 лет. Тогда студенты, по личным воспоминаниям, ощущали себя людьми новой школы, нового поколения. Среди ее учеников также был и знаменитый Сергей Зверев.

«Прощайте, дорогая Долорес, вы и ваше наследие навсегда останетесь в наших сердцах, душах и руках, которыми мы продолжим менять мир. Мы знаем, что красота его непременно спасет!» — поделились эмоциями сотрудники.

Жена Валентина Юдашкина тяжело переносит смерть Кондрашовой, Марина Владимировна долгое время дружила с Долорес Гургеновной и была ее ученицей. В своих блоге Юдашкина говорит, что о Долорес можно вспоминать бесконечно.

«Скольким мастерам она открыла дорогу! У нее много учеников в разных городах и республиках! И я среди них, Дола учила не только профессии, но и любви к искусству, к делу, которым занимаешься! Как грустно, когда уходят такие люди! Мы все любим тебя! Вечная тебе память», — написала Валентина Юдашкина в личном блоге.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что умерла одна из самых известных парикмахеров в СССР и России Долорес Кондрашова.