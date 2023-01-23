Умерла одна из самых известных парикмахеров в СССР и России Долорес Кондрашова

Одна из самых известных парикмахеров в СССР и России Долорес Кондрашова умерла на 87-м году жизни. Об этом в соцсетях сообщила телеведущая Оксана Пушкина и там же рассказала о характере подруги.

«Мы любили одну музыку. Понимали ее. Умели слушать. Смотрели одни фильмы. Много рассуждали о жизни, людях, родителях, любимых мужчинах и детях. Со вкусом путешествовали и отмечали радостные события. С ней было уютно даже молчать… Она всегда отдавала. Никогда не брала. Великая женщина — парикмахерское ремесло превратила в искусство! Создала империю красоты в нашей стране!» — написала Оксана Пушкина.

Телеведущая добавила, что ее дружба с Долорес Кондрашовой продолжалась четверть века, а уход «ставшей очень родной» подруги из жизни назвала «горем». Причину смерти и дату прощания Оксана Пушкина не назвала.

В прошлом Долорес Кондрашова делала прически многим известным личностям — телеведущим, политикам и даже первым леди страны. В частности, Раисе Горбачевой, Наине Ельциной, Владимиру Жириновскому, Герману Грефу, Андрею Малахову и многим другим. Говорят, одним из ее учеников был Сергей Зверев.

В 1997 году Долорес Кондрашова открыла первую в стране Академию парикмахерского искусства. Устраивала фестивали «Мир красоты» и «Весенний вернисаж». В 2002 году получила звание Заслуженного деятеля искусств РФ, а до и после этого получила множество наград.

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