В Хабаровском крае появились первые жертвы холодов

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Один человек погиб, трое серьезно пострадали из-за сильнейшего обморожения.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Boris Roessler; 5-tv.ru

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И начнем с чудовищной истории из Хабаровского края. Стало известно о первых жертвах сильнейших холодов.

Женщина погибла, получив обморожение. Еще три человека, можно сказать, вовремя попали в руки к медикам, хотя глядя на это фото — становится не по себе.

Четверо работников рыболовецкой базы заблудились во время снежной бури. Температура при этом опускалась до минус пятидесяти.

Нашли их только спустя два дня. Следователи выясняют детали.

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