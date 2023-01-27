В Хабаровском крае появились первые жертвы холодов

И начнем с чудовищной истории из Хабаровского края. Стало известно о первых жертвах сильнейших холодов.

Женщина погибла, получив обморожение. Еще три человека, можно сказать, вовремя попали в руки к медикам, хотя глядя на это фото — становится не по себе.

Четверо работников рыболовецкой базы заблудились во время снежной бури. Температура при этом опускалась до минус пятидесяти.

Нашли их только спустя два дня. Следователи выясняют детали.