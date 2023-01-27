«С трудом влезаю в Димин костюм»: актриса Климова скоро станет дважды мамой

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 53

33-летняя актриса Лиза Климова объявила о своей беременности

«С трудом влезаю в Димин костюм»: актриса Климова скоро станет дважды мамой

Фото: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова

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По словам знаменитости, она решила рассекретить интересного положение из-за того, что совсем скоро ее ожидает большая премьера. Поэтому чтобы не шокировать публику, призналась сейчас.

Известная по ролям в сериалах «Триггер» и «Склифосовский» актриса Лиза Климова поделилась радостной вестью. Совсем скоро она во второй раз станет мамой, сообщил онлайн-журнал Passion.ru.

В доказательство беременности она показала заметно округлившийся живот. По ее словам, скрывать уже было невозможно. Да и впереди ожидается большая премьера, которая, так или иначе, рассекретила бы интересное положение.

«У нас тут новости! Я уже с трудом влезаю в Димин костюм, а впереди у меня большая премьера, так что мы поняли, что без официального объявления никак! Ждем! Уже скоро в лучших парках Москвы», — сообщила Климова.

Интернет-пользователи поспешили поздравить Климову и пожелали ей легких родов.

К слову, Климова замужем за 36-летним актером Дмитрием Чеботаревым, снявшимся в таких фильмах как «Рок», «Тренер» и нескольких популярных сериалах. Пара поженилась в июне 2018 года. В том же году в семье родилась дочка Иванна. Кого сейчас ожидает пара, неизвестно.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, с какой проблемой перед родами столкнулась 45-летняя певица и телеведущая Ольга Орлова.

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