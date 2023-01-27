«Подох — туда ему и дорога»: экс-жена Солнцева обрадовалась новости о смерти шоумена

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 66

Жена Солнцева Давыдова сообщила о смерти шоумена

«Подох — туда ему и дорога»: экс-жена Солнцева обрадовалась новости о смерти шоумена

Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov

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Пока экс-супруга радуется печальному известию, нынешняя жена места себе не находит. У нее возникли проблемы с выдачей тела эпатажного артиста, да и она пока не понимает, жив ли Гоген Солнцев или нет.

Жена пропавшего шоумена Гогена Солнцева Полина Давыдова, которая недавно сообщила о смерти любимого, буквально места себе не находит. В социальной сети она сообщила, что ей не выдают тело, да и когда его отдадут, она не знает — хоронить или кремировать. В это же время ее мама и, по совместительству, бывшая жена Гогена Солнцева — Екатерина Терешкович переживаний ближайшей родственницы не разделила, а наоборот обрадовалась новости.

«Подох — туда ему и дорога. Я счастлива, что земля избавилась от него. Но слабо в это верю: такие, как он, живут до 100 лет», — заявила экс-жена Солцена Терешкович в беседе с Prozvezd.

К слову, пока Давыдова пытается решить вопросы с телом Солнцева, его смерть не подтвердили ни менеджер знаменитости Андрей Орлов, ни помощник звезды Лидия. При этом жена шоумена не объяснила, откуда у нее информация о смерти. Вместе с тем в декабре прошлого года Солнцев получил очень серьезную травму из-за неудачного падения. По мнению Давыдовой, гибель звезды может быть последствиям того несчастья.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему Гоген Солнцев не приехал проститься с матерью.

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