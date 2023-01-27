Самозапрет на кредит: Центробанк готовит закон для защиты от мошенников
ЦБ сообщил о подготовке к внесению в Госдуму закона о самозапрете на получение кредитов
Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Александр Казаков; 5-tv.ru
Запретить себе брать кредиты можно будет на Госуслугах.
Жители России получат право отказать себе в кредите! Центробанк готовит законопроект для защиты от мошенников — пишут «Известия».
Подобная мера позволит снизить риск оформления займов на посторонних. Установить самозапрет можно будет через Госуслуги.
Информация об ограничениях автоматически попадет в бюро кредитных историй. И доверчивые люди не попадутся в ловушку аферистов.
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