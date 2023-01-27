Самозапрет на кредит: Центробанк готовит закон для защиты от мошенников

Запретить себе брать кредиты можно будет на Госуслугах.

Жители России получат право отказать себе в кредите! Центробанк готовит законопроект для защиты от мошенников — пишут «Известия».

Подобная мера позволит снизить риск оформления займов на посторонних. Установить самозапрет можно будет через Госуслуги.

Информация об ограничениях автоматически попадет в бюро кредитных историй. И доверчивые люди не попадутся в ловушку аферистов.