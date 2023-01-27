Елена Перминова объяснила, почему показала фото с растяжками и целлюлитом

Знаменитая красавица тратит много времени и сил, чтобы оставаться в форме. Почему она не идеальна?

Известная модель и многодетная мама Елена Перминова потрясла фанатов неожиданным фото. В ее личном блоге всегда появляются только совершенные снимки, на которых звезда выглядит сногсшибательной. Однако картинка немного отличается от реальной жизни, в чем красавица решила признаться поклонникам. Блондинка опубликовала честное фото с пляжа, на нем видны растяжки и целлюлит.

«Мы все не идеальны. И жесткий дневной свет наглядно это демонстрирует, порой даже ухудшая реальную картину — именно так, как тут и произошло. Мы, девочки, все хотим быть красивыми, как в жизни, так и на фото. Поэтому, зная все тонкости съемки (а это пришло с годами и с опытом), я заведомо не снимаюсь днем и, тем более, в купальнике», — объяснила модель.

В том числе Перминова призналась, что очень много сил и времени тратит на сохранение своей красоты. Она внимательно следит за рационом, регулярно занимается спортом и не забывает про косметологические процедуры. Однако дневной свет все равно показывает все ее недостатки, девушка не хочет стесняться их, ведь принимает себя такой, какая есть.

«Хочу чтобы вы помнили, как важно принимать и любить себя каждый день и при любом свете», — написала звезда.

Красавица воспитывает троих сыновей и дочь от бизнесмена Александра Лебедева: старшему ребенку Никите 13 лет, среднему Егору 11 лет, дочери Арине 8 лет и младшему Александру один год. Сейчас модель вместе с семьей отдыхает в солнечной стране. Ранее 5-tv.ru сообщал, что Елена Перминова улетела отдыхать в «Аватар».