Что произошло под Хабаровском, где женщина оказалась в снежном плену и погибла

По-настоящему страшные двое суток пережили вахтовики в Хабаровском крае. В -50° они заблудились посреди белой тайги. Метель, снегоход встал, идти пешком больше 20 километров. И нет почти никакой возможности согреться. Что, кроме чуда, спасло выживших, от них самих узнала Анна Воропай.

Из-за сильного обморожения Евгений пока не может ходить. И не выпускает телефон из перебинтованных рук. Он чужом выжил, проведя два дня на 50-градусном морозе. Без припасов, средств связи и возможности хоть как-то согреться. С таким испытанием не справилась его жена — замерзла насмерть.

«Пошел на остров, чтобы быстрее помощь на снегоходах приехала. В общей сложности, не знаю, часа два-три ушло. Потом ее еще искали два часа. Таким макаром она и погибла», — сказал Евгений Пастухов, житель села Власьево.

Они знали, что будет холодно, а световой день — короткий. Но вахтовикам было нужно ехать на рыболовную базу. Доставить туда пассажиров, двух женщин и мужчину, согласился Сергей. Из-за обморожения сейчас вместо лица у него черная маска. Перевозчик с трудом рассказывает, как сели на его снегоход — добраться в тех краях можно только так. Не успели выехать, как машина остановилась.

«На месте сидеть, а что толку-то высидишь? Бесполезно. Ну и пошли пешком. Сначала вроде толпой шли, потом один отошел, второй отошел и так, короче, разбрелись», — поделился Сергей Ходжер из села Власьево.

Началась метель, путники моментально заблудились и потеряли ориентиры. В первую ночь все были еще вместе. Грелись с помощью банки из-под квашеной капусты — в нее слили бензин. Дальше перевозчик потерял своих попутчиков. Он почти засыпал в сугробе и только потом узнал, что к людям дошли двое — Евгений и сестра его жены.

«Ее сестра дошла до Чкалова все-таки, добралась сама. И вот они начали поиск. Потом сторож сам пришел на косу все-таки, тоже сам. А меня уже подобрали, искали уже», — сообщил Сергей Ходжер.

Они выехали из поселка Власьево в субботу утром. Пункт назначения — Петровская Коса — в 24 километрах. Но нашли их намного восточнее — на острове Чкалова. Санбортом мужчин доставили в Хабаровск. У обоих обморожение III–IV степени. Перевозчик пострадал сильнее всех.

«На лице будет выполнена некротомия, то есть удалены омертвевшие ткани с привлечением специалистов челюстно-лицевой хирургии для решения вопроса о пересадке кожи на лицо», — рассказала врач-хирург Первой краевой клинической больницы № 1.

Почему вышел из строя снегоход, а пассажиры не смогли выйти на связь, чтобы позвать на помощь, и главное — как погибла жена Евгения, все это теперь выясняют следователи.

«В ходе проверки устанавливаются обстоятельства произошедшего. По ее результатам будет принято процессуальное решение», — сообщила старший помощник руководителя СУ СК России по Хабаровскому краю и ЕАО Дарья Немцева.

После проверки и лечения Сергей планирует вернуться к работе. Даже после двух дней в снежном плену он собирается и дальше перевозить пассажиров — по тому же маршруту.