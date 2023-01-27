Праздничный салют к 79-летию снятия блокады Ленинграда: прямая трансляция
| В России 76
Небо над Северной столицей озарится огнями в память о тех, кто погиб в долгие годы блокады Ленинграда.
Фото: Валентин Егоршин / ТАСС
ТРАНСЛЯЦИЯ ЗАВЕРШЕНА.
В честь 79-летия снятия блокады Ленинграда день в Петербурге завршают праздничным артиллерийским салютом у стен Петропавловской крепости.
Залпы раздадутся в Северной столице ровно в 21:00. Перед этим в БКЗ «Октябрьский» пройдет праздничный концерт, приуроченный к знаменательной дате.
Жители Петербурга и гости города смогут любоваться салютом с набережной Невы и в прямой трансляции 5-tv.ru.
- 27 янв
- В Петербурге отмечают годовщину снятия блокады Ленинграда
- 22 янв
- Навсегда вошел в историю: 80-я годовщина прорыва блокады Ленинграда
- 22 янв
- «Многое забывается»: Путин призвал помнить о жертвах Великой Отечественной войны
- 18 янв
- Залп в честь 80-летия прорыва блокады Ленинграда дала 100-летняя ветеран ВОВ
- 18 янв
- Очень личная история: как Путин отметил 80-летие прорыва блокады Ленинграда
- 18 янв
- Страшные 872 дня: как люди сегодня вспоминают блокаду Ленинграда и ее прорыв
- 18 янв
- Искра надежды: как 80 лет назад был совершен героический прорыв блокады Ленинграда
- 18 янв
- Минобороны опубликовало ряд архивов в честь 80-летия прорыва блокады Ленинграда
- 15 янв
- Путин примет участие в мероприятиях к 80-летию прорыва блокады Ленинграда
- 12 янв
- Выплаты к годовщине прорыва блокады Ленинграда получат 250 тысяч жителей Петербурга
Читайте также
-3° 765 мм рт. ст.
93%
93%
69.34
0.21 75.41
0.08
0.21 75.41
0.08
Нашли ошибку?