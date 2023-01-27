«Божественная медицина»: Боню «омолодили» на 20 лет при прохождении таможни

|
Настя Бурдыга
Настя Бурдыга 109

Виктория Боня похвасталась, что таможенники не узнали ее по паспорту

Фото, видео: www.globallookpress.com; Instagram* / victoriabonya; 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Новости

Телеведущая стала ярой сторонницей здорового образа жизни и уверяет, что именно это позволяет ей выглядеть гораздо моложе своего реального возраста.

Бывшая звезда «Дома-2» Виктория Боня поделилась с подписчиками очередным доказательством того, что ее приверженность к так называемой божественной медицине дает реальные результаты. В этот раз сотрудники таможни не смогли поверить, что теледиве 43 года.

Восторженная Боня рассказала в своем микроблоге, что при прохождении паспортного контроля в половине четвертого утра не ожидала внезапного вопроса о возрасте. Растерявшись, теледива даже не сразу вспомнила, сколько ей лет.

По словам Виктории, таможенник крайне удивился, когда услышал, что ей 43 года. Но в итоге сделал звезде приятный комплимент, сказав, что она выглядит максимум на 23-24.

«Так приятно, аж настроение поднялось, аж вся усталость прошла», — поделилась Виктория Боня.

По словам знаменитости, секрет ее молодости заключается в «божественной медицине». К тому же она уже много лет не курит и не пьет.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о еще одном увлечении Бони. Она занялась экстремальным альпинизмом и во время очередного восхождения едва не лишилась пальцев.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.

-2° Атмосферное давление 767 мм рт. ст.
Относительная влажность 86%
69.34
0.21 75.41
0.08
🧙‍♀ Гороскоп на 27 января для всех знаков зодиака

Последние новости

0:48
Отрывается вдали от мужа: Тодоренко забрала сыновей и улетела на Мальдивы
0:26
Politiсо: План поставок западных танков на Украину может оказаться невыполнимым
23:58
«Божественная медицина»: Боню «омолодили» на 20 лет при прохождении таможни
23:35
Цифровые аферисты: как в России продают поддельные страховки
23:20
«Я сильная, но я молюсь»: что пугает актрису Нелли Уварову
23:06
«Кандидат на вылет»: к Владимиру Зеленскому охладели на Западе

Сейчас читают

«Кандидат на вылет»: к Владимиру Зеленскому охладели на Западе
Шалун: бегающий без штанов 48-летний Стычкин вызвал оторопь у старушки
«Дай танки»: как страны Европы оставили Зеленского без современного вооружения
Елена Зеленская раскрыла правду о своих родственниках из России

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Видео: каким трем знакам зодиака повезет в любви в 2023 году
Кому категорически нельзя бутерброды с красной икрой
Видео: прогноз на 2023 год для всех знаков — гадание на таро
Общий гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2022 — 2023