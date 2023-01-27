«Божественная медицина»: Боню «омолодили» на 20 лет при прохождении таможни

Телеведущая стала ярой сторонницей здорового образа жизни и уверяет, что именно это позволяет ей выглядеть гораздо моложе своего реального возраста.

Бывшая звезда «Дома-2» Виктория Боня поделилась с подписчиками очередным доказательством того, что ее приверженность к так называемой божественной медицине дает реальные результаты. В этот раз сотрудники таможни не смогли поверить, что теледиве 43 года.

Восторженная Боня рассказала в своем микроблоге, что при прохождении паспортного контроля в половине четвертого утра не ожидала внезапного вопроса о возрасте. Растерявшись, теледива даже не сразу вспомнила, сколько ей лет.

По словам Виктории, таможенник крайне удивился, когда услышал, что ей 43 года. Но в итоге сделал звезде приятный комплимент, сказав, что она выглядит максимум на 23-24.

«Так приятно, аж настроение поднялось, аж вся усталость прошла», — поделилась Виктория Боня.

По словам знаменитости, секрет ее молодости заключается в «божественной медицине». К тому же она уже много лет не курит и не пьет.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о еще одном увлечении Бони. Она занялась экстремальным альпинизмом и во время очередного восхождения едва не лишилась пальцев.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.