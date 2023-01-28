Юлия Хлынина надела на премию «Золотой орел» платье с экстремальным декольте

Российская актриса Юлия Хлынина, исполнившая главную роль в сериале «Елизавета» про юность младшей дочери Петра I и будущей российской императрицы, пришла на премию «Золотой орел» в платье с экстремальным декольте и победила. Вскоре после получения награды артистка сообщила 5-tv.ru, что праздновать свой триумф не будет.

«Я вообще не буду отмечать. Я рада. Внутри порадовалась — и все, отметила. В принципе, я как-то скромна по этим всем отмечаниям в нынешнее время», — рассказала Юлия Хлынина, выигравшая в номинации лучшая роль на телевидении.

На это корреспондент 5-tv.ru заметила, что статуэтку «Золотого орла» называют российским «Оскаром».

«О, ничего себе! У меня почти „Оскар“! Ну почти», — со смехом отреагировала артистка.

Юлия Хлынина добавила, что при подготовке к роли обращалась к трудам историков, посвященным жизни Елизаветы Петровны до ее восхождения на престол Российской империи.

«Я отталкивалась от того, как она описана у историков. Но добавила свою харизму, потому что я понимала, что есть какие-то детали ее личности, которые не совсем нам удобны для рассказа в художественном фильме. Поэтому пришлось ее как-то менять, облегчать, углублять ее переживания. Мы наверняка же не знаем, как именно Елизавета переживала расставания, потери, утраты или радость. Но для интереса зрителя мы сделали эту амплитуду больше и ярче», — объяснила актриса.

Премия «Золотой орел» в этом году прошла в первом павильоне киноконцерна «Мосфильм». Награды в области российского кинематографа и телевидения вручали в 21-й раз. Во время нее знаменитости активно давали комментарии.

Например, как сообщал 5-tv.ru, Егор Бероев назвал фильм, за который ему «все время прилетает», и пожелал удачи новому исполнителю роли Фандорина. А Екатерина Климова рассказала, как отметила 45-летие.