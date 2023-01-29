Мать Смольянинова* рассказала, разрешает ли Мельникова ему общаться с детьми

Актер бежал из России и за границей продолжает критиковать политику страны, его близким приходится непросто. Выдержит ли бывшая жена артиста волны хейта или тоже решится на эмиграцию?

Мать актера Артура Смольянинова* Мария Владимировна по-прежнему общается с его бывшей женой Дарьей Мельниковой и внуками. Бегство артиста из страны, его антироссийские высказывания, атаки хейтеров на близких — все это не испортило отношения межу женщинами. Об этом сама Смольянинова рассказала в интервью KP.RU. Она ответила на волнующую публику вопросы — разрешает ли Мельников экс-супругу общаться с сыновьями после скандала и планирует ли сама эмигрировать.

Недавно крестный отец актера Иван Охлобыстин попытался защитить актрису, которая осталась одна с детьми и стала объектом травли. Он попросил соотечественников оставить женщину в покое и добавил — ей и так в жизни досталось, муж ее бил. Мария Смольянинова назвала эти слова «бредом сивой кобылы». Она настаивает, что бывшие муж и жена сохранили связь и общаются на доброй ноте. Говорит, сын ее только журналистов бил, а жену никогда.

Актер-эмигрант, как утверждает его мать, общается с детьми каждый день.

«Дарью Мельникову никто не бил! У них были прекрасные отношения. Разошлись просто потому, что… разошлись. Как миллиарды людей расходятся. У них никогда не портились отношения. Никогда. С Дарьей я тоже прекрасно общаюсь, с внуками занимаюсь», — сказала звездная бабушка.

Мария Владимировна подчеркнула, что сын резко отреагировал на сплетни о домашнем насилии. Он запретил маме «не читать ерунду». Что же касается Мельниковой, она, по словам бывшей свекрови, не собирается переезжать за границу. О долгосрочных планах уверенно говорить не стала, так как ситуация, на ее взгляд, может измениться в любой момент, а за «божий промысел» Смольянинова отвечать не готова.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как сама Дарья Мельникова прокомментировала слухи о скором бегстве за границу.

* — признан иностранным агентом по решению Минюста РФ.