Российские и белорусские спортсмены могут вернуться к «большим» соревнованиям

Российские и белорусские спортсмены получили шанс вернуться к «большим» соревнованиям — международный олимпийский комитет смягчил позицию, и теперь говорит, что ни один атлет не может быть отстранен от соревнований из-за паспорта.

Участие возможно без гимна, без флага — что, впрочем, уже давно, особые антидопинговые стандарты — к ним тоже привыкли, новая приписка — допускаются те спортсмены, кто не замечен — цитата — в «активной поддержке» спецоперации на Украине.

Довольно размытое определение. Что значит «активная» поддержка? Ездил на Донбасс? Высказывался «за»? Или не поддакивал тем, кто осуждал? Зачет по соцсетям или учитываются разговоры в раздевалке?

А если молчал, но был на патриотическом митинге и пел гимн? Как наши чемпионы Большунов, Рылов, и другие олимпийцы. Петь гимн, где есть слова «славься, страна, мы гордимся тобой» можно атлетам сейчас или нет?

В российском олимпийском комитете оценили нововведения как «шаг вперед — два назад», и взяли паузу, чтобы разобраться в нюансах и решить — принимаем мы такие условия игры или нет.