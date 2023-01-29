Жена Федука Саша Новикова показала фигуру после родов

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Оксана Тарасова
Оксана Тарасова Оксана Тарасова Журналист, копирайтер Вконтакте 29

Блогер Саша Новикова продемонстрировала свою фигуру в купальнике после родов

Жена Федука Саша Новикова показала фигуру после родов

Фото: Instagram* / fedukone

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Дочь знаменитого ресторатора Аркадия Новикова, очевидно, не страдает непреодолимой тягой к деликатесам. Выглядит едва ли не лучше, чем до беременности!

Блогер Саша Новикова (Дочь ресторатора Аркадия Новикова Александра. — Прим. ред.) поделилась фотографиями в купальнике после рождения ребенка. Звезда стала мамой девочки, которую назвали Ниной, девять месяцев назад. Вернуться в форму как до беременности селебрити удалось на зависть быстро.

Новикова замужем за певцом Федором Инсаровым, известным публике под творческим псевдонимом Федук. После появления общей малышки, жизнь обоих молодых супругов изменилась. А фигура Александры, как пишут восторженные фанаты, стала еще привлекательнее, чем до беременности.

Как только Саша Новикова стала мамой, она полностью отказалась от мучного и сладкого, заменив все это все фруктами и ягодами. Очень хотелось как можно быстрее обрести утраченную стройность. Но уже через пару недель мама не выдержала ограничений и вернула сладости в свое меню. Судя по всему, они не помешали большому плану миниатюрной звезды.

Новикова нечасто обсуждает с поклонниками личную жизнь и семейные проблемы. А вот посты о здоровом образе жизни и правильном питании в ее блоге — тема регулярная и постоянная. Помимо прочего, блогер управляет сайтом о еде и полезной кухне, она также выпустила книгу с рецептами блюд, помогающими сохранить фигуру.

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* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.

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