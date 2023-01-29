Исторически сложилось: почему Крым не вернется в состав Украины

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Виктор Резнов
Виктор Резнов 24

TAC: Украина не завоюет Крым, поскольку местные жители хотят быть в составе РФ

Исторически сложилось: почему Крым не вернется в состав Украины

Фото: www.globallookpress.com / Nikolay Titov

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Территория стала российской в 2014 году, однако предпосылки для этого были гораздо раньше.

План киевского режима по захвату Крыма провалится, потому что жители региона хотят быть в составе РФ, сообщает издание The American Conservative. Автор материала Майкл Уоррен Дэвис считает, что стремление США помочь киевской власти «захватить» полуостров с помощью современного оружия, которым боевики будут пользоваться с целью подавить волеизъявление граждан, — отвратительно.

Журналист подчеркнул, что большая часть крымчан хотела быть в составе российского государства еще задолго до специальной военной операции, с референдума 1994 года, но Киев всячески этому мешал.

«Эти репрессии усилили желание местных жителей воссоединиться с Россией», — говорится в статье.

Также колумнист добавил, что в Донбассе наблюдается схожая ситуация, ведь там живут этнические православные русские. Кроме того, эти регионы исторически являлись частью Российской империи.

«Теперь они решили вернуться в Россию. Многие из них готовы сражаться и умереть за это дело. Неужели это так удивительно? Более того, почему США должны их останавливать?» — задается вопросом Дэвис.

Крымский полуостров присоединился к России в 2014 году в результате референдума. Такой выбор сделала большая часть населения региона. Киевская власть считает территорию оккупированной, однако российская сторона не раз заявляла, что граждане проголосовали в соответствии с принципами демократии, а также международным правом и Уставом ООН. Президент России Владимир Путин подчеркивал, что вопрос Крыма «закрыт окончательно».

Ранее 5-tv.ru писал о том, как Илон Маск раскритиковал власти США из-за планов на Крым.

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