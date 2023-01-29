У Натальи Селезневой отказывают ноги, актрису театра вывозят на сцену на коляске

Актриса впервые появилась на публике спустя два года затворничества.

Наталья Селезнева впервые за долгое время появилась на публике, правда в кресле, с которого не смогла подняться. У 77-летней актрисы отказывают ноги, сообщает издание KP.RU.

Актрисе тяжело передвигаться. Однако сама Наталья Селезнева предпочитает не давать комментарии по текущему состоянию здоровья. Впервые за два года знаменитость появилась перед зрителями. Но поклонники удивились внешнему виду Селезневой: ее на кресле вынесли на сцену Театра сатиры, где артистка служит более полувека. Она купалась в аплодисментах, но даже на поклон артистка не смогла встать.

«Это очень тяжело. Вы представляете, что такое актрисе два года не быть на своей любимой сцене, на которой ты пробыла 50 лет!» — сказала она.

Пять лет назад актриса неудачно упала и сломала шейку бедра, ей сделали несколько операций, заменили тазобедренный и коленный суставы на титановые протезы. А за несколько лет до проблем с ногами у звезды обострилась болезнь щитовидной железы.

«Мне практически отрезали голову, а потом заново пришили. Я думаю, это была расплата за грехи. Я потеряла голос, после операции у меня была перерезана связка… Сипела, как трещотка», — откровенничала актриса.

В 2020 году артистка похоронила мужа, с которым в любви прожила 52 года. Владимир Андреев умер на даче, когда актриса была в Москве. В тот день у Натальи Селезневой были предчувствия о скорой кончине супруга. Последние годы жизни актер тяжело болел, но продолжал работать.

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