Беременная Ольга Орлова сделала громкое заявление незадолго до родов
Ольга Орлова всегда верила в то, что у нее будет двое детей
Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov
Телеведущая всегда мечтала о двух детях. Суждено ли ее мечте сбыться?
Экс-певица и звезда «Дома-2» Ольга Орлова совсем скоро станет мамой. О своей беременности знаменитость сообщила несколько месяцев назад, а на днях поразила поклонников еще одним заявлением.
Орлова призналась, что всегда мечтала и знала, что у нее будет двое детей. Об этом она заявила в Instagram*, когда комментаторы спросили, ожидала ли Орлова стать мамой во второй раз.
«Я всегда верила, что у меня будет двое детей», — написала телеведущая.
Как известно, Орлова ждет девочку, и это как раз будет ее второй ребенок. У знаменитости есть 22-летний сын Артем от бизнесмена Александра Карманова.
Недоброжелатели подозревали, что 45-летняя Ольга воспользовалась услугами суррогатного материнства и для фотографий надевает накладной живот. Подобные слухи телеведущая опровергла, а все гневные комментарии в свой адрес теперь предпочитает игнорировать.
Ранее 5-tv.ru писал, почему беременная Орлова пожаловалась на сглаз.
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