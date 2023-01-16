Российская ПВО сбила семь украинских беспилотников над морем в Севастополе

Система противовоздушной обороны (ПВО) сбила семь украинских беспилотников над морем в Севастополе. Об этом губернатор Михаил Развожаев рассказал в своем Telegram-канале.

«Силы ПВО и нашего Черноморского флота сбили уже семь БПЛА над морем. Никакие объекты ни в городе, ни в акватории не пострадали. Подчеркиваю: все беспилотники сбиты над морем», — написал глава Севастополя.

Михаил Развожаев призвал горожан сохранять спокойствие и игнорировать фейковые сообщения украинских СМИ о взрывах, якобы звучащих в самом городе.

«Украинские ЦИПсОшники пытаются выдавать эту неудавшуюся атаку за очередную „перемогу“. Заявляю — в Городе-Герое все спокойно. Наши военные уверенно и спокойно отразили атаку вражеских беспилотников на Севастополь. Продолжается контроль воздушной обстановки. Все оперативные службы наготове», — подытожил губернатор Севастополя.

Предыдущий прилет украинских в Севастополь произошел в ночь на Рождество. Его тоже сбила система ПВО. Она же ликвидировала по два БПЛА, принадлежащих ВСУ, 4 и 2 января.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Турции не исключили возможность применения своих беспилотников Bayraktar против купивших их стран. Известно, что республика поставляет их на Украину.