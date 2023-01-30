«Я для них конченый»: Шура впервые за 26 лет нормально поговорил с братом

Любые разногласия можно решить откровенным разговором. Получилось ли это у знаменитого артиста?

Долгие годы экстравагантный певец Шура не поддерживал связь с родными. Одна из причин — мама и брат не приняли сценический образ знаменитого родственника. Однако теперь все поменялось, артисту все-таки удалось наладить общение с семьей. Об этом вокалист сообщил в шоу «Злые языки» на RUTUBE.

Разногласия в семье знаменитости начались из-за квартирного вопроса — мама Шуры Светлана выписала певца из квартиры ради снижения платы по коммунальным платежам. Исполнитель сильно возмутился, ведь ему даже не рассказали про хитрый план.

Знаменитость признался, что не зацикливается на прошлом и не любит долго обижаться. Сейчас у него нормальные отношения с родными, особенно с младшим братом Михаилом. Певец очень неожиданно помирился с родственником и был несказанно рад внезапному воссоединению. Примирение близких устроили коллеги звезды по цеху, они знали о непростой ситуации в семье.

«Мы ехали во время тура автобусом Кемерово-Барнаул. Я открываю глаза — у меня розы лежат на руках. Весь мой коллектив уговорил водителя заехать в Новосибирск. Я пришел к маме — она открыла дверь, и мы помирились. Поплакали. Позавчера ко мне приехал брат, мы поговорили и помирились. Я в шоке. Я спрашиваю его, сколько мы не общались. Он посчитал — 26 лет», — объяснил 47-летний Шура.

По словам артиста, в семье долго считали его нехорошим человеком. Даже известность и талант не помогли вокалисту заслужить внимание родных. Только спустя время все более или менее наладилось, близкие осознали свои ошибки.

«Какая я им звезда? Я для них конченый мудак, который зря родился в этой семье. Да нормально все. Все хорошо. Слава Богу, мы здоровы. Сейчас мы лучшие друзья, мы все поняли и приняли», — сказал знаменитость.

Одна из ведущих шоу Виктория Боня очень эмоционально отреагировала на историю певца. Она уверена, что человеку безмерно тяжело, когда в семье его не принимают. В качестве поддержки красавица даже захотела обнять Шуру.

«Это страшная история. Теперь понятно, почему у тебя были такие переживания, потому что твоя семья тебя не принимает… Я буду плакать сейчас. Можно, я тебя обниму, пожалуйста, ты мой хороший. Ты так раскрылся», — сказала она.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Шура плюнул на диеты после операции.