Песков: на этой неделе Владимир Путин посетит Волгоград

Российский лидер Владимир Путин посетит Волгоград. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ходе ежедневного телефонного брифинга с журналистами.

«Посетит Волгоград, сообщим, когда. Речь идет об однодневной поездке», — заявил представитель Кремля.

В том числе Песков отметил, что сегодня глава государства должен встретиться с губернатором Вологодской области Олегом Кувшинниковым.

Стоит отметить, что помимо очных встреч Путин часто проводит диалоги онлайн. Например, только такой формат практикуется в совещаниях с постоянными членами Совета безопасности РФ. По словам пресс-секретаря президента, такой режим помогает сэкономить большое количество времени.

«Бывают и очные встречи, бывают и очные совещания, но ведь мы все чему-то научились за эти два года пандемии», — объяснил Песков.

По мнению представителя Кремля, внедренные за время эпидемии коронавируса технологии «частично — там, где это удобно — будут сохраняться».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в графике Путина нет согласованных переговоров с канцлером Германии Олафом Шольцем.