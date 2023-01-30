Треугольник Карпмана: как Зеленский из жертвы превратился в преследователя

Президент Украины использует модель ролевой игры. Но кем он себя представляет — спасателем, преследователем или жертвой?

Президент Украины Владимир Зеленский из роли жертвы в треугольнике Карпмана* перешел к роли преследователя. Такое мнение выразил психиатр, нарколог Василий Шуров в беседе с 5-tv.ru, комментируя последнее интервью Зеленского американскому изданию.

По мнению нарколога, маска жертвы уже приросла к президенту Украины, но временами, особенно при интоксикации, можно заметить полное несоответствие эмоций и слов.

«Здесь налицо длительный стаж наркотической зависимости, определенная деградация мозга, уже самоощущение человека идет по направлению мании величия. И наш президент для него никто, и на переговоры он не согласен, и все вокруг ему должны непрерывно, то есть он из жертвы превращается в преследователя», — объяснил эксперт.

Владимир Зеленский сообщал о многочисленных покушениях и искал поддержки, однако сейчас его мания величия раздута настолько, что он начал открыто требовать эту поддержку, причем в материальном виде.

«Он превратился в преследователя. Ему все должны, он на всех с наездом говорит: „Давайте еще денег, танков, самолетов, подлодок“. То есть он влез в эту психологическую шкуру и эксплуатирует», — отметил Шуров.

Он обратил внимание на поведение Зеленского перед камерами и при их отсутствии. По мнению нарколога, деградация личности руководителя привела к деградации всей страны.

«Скоро он начнет атомную бомбу требовать. Не просить, а именно требовать. Мы видим, к каким последствиям приводит абсолютная власть у наркомана», — резюмировал эксперт.

Ранее 5-tv.ru писал, как на фоне иллюзии полной власти у Зеленского распадается личность.

* — модель взаимоотношений в психологии, в которой задействованы три персонажа: спасатель, преследователь и жертва. Жертва — мучается, жалуется, находит виновных в ее проблеме; преследователь — не дает покоя жертве, контролирует и критикует ее; спасатель — жалеет жертву и испытывает злость к преследователю.