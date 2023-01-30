Надо заново учиться ходить: чем грозят последствия перелома шейки бедра

Травма может ограничить подвижность или же навсегда приковать пациента к постели. Но есть ли вероятность получить осложнения, которые приведут к летальному исходу?

Перелом шейки бедренной кости — крайне серьезный диагноз, но многим пациентам удается быстро восстановиться и начать ходить. Однако у других даже годы реабилитации не дают результатов. От чего это зависит, рассказал физиотерапевт, врач ЛФК Филипп Глубоков.

В эксклюзивном комментарии для 5-tv.ru специалист подчеркнул, что при переломе шейки бедренной кости человек вынужден находиться в неподвижном или малоподвижном лежачем положении. Шанс вернуться к обычной жизни дает операция.

«Если нет противопоказаний к операции, то самый надежный способ восстановить кость — это выполнить операцию и либо при помощи металлических конструкций зафиксировать отломки, либо заменить сустав на искусственный», — пояснил врач.

Даже если операция прошла без осложнений, пациенту требуется время на реабилитацию. Буквально, ему нужно будет заново учиться ходить. По словам Филиппа Глубокова, самое главное, чтобы человек как можно скорее начал двигаться и постепенно возобновлял физическую активность.

«Чем меньше он будет двигаться, и чем позже он встанет, тем больше у него возникает угроз. В частности, это угрозы образования опасных тромбов, пролежней, развитие инфекционных заболеваний, пневмоний, заболеваний кишечника, которые могут очень сильно осложнить жизни и привести к смерти», — отметил физиотерапевт.

Сроки восстановления после операции из-за перелома шейки бедра всегда индивидуальны. По словам врача, кому-то требуется две недели, чтобы только избавиться от болей, хотя другие уже в первый месяц начинают ходить с помощью дополнительной опоры. В практике физиотерапевта встречались пациенты и 95, и 100 лет, которые начинали ходить после проведенного хирургического вмешательства. Важно следовать рекомендациям врача и заниматься восстановлением на постоянной основе.

Пять лет назад перелом шейки бедра случился у актрисы Натальи Селезневой. Она перенесла операцию по замене не только тазобедренного сустава, но и коленного. Перед этим артистка столкнулась с ее одной проблемой, связанной с болезнью щитовидной железы. Как сообщает 5-tv.ru, лишь недавно 77-летняя народная артистка РФ вновь вернулась в театр после двухлетнего перерыва. Однако зрители были шокированы ее появлением: Селезневу вывезли на сцену на инвалидной коляске.