Без рекламы, но с исками и долгами: Валерий Меладзе теряет бизнес в России

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Настя Бурдыга
Настя Бурдыга 15

Певец Валерий Меладзе остался без рекламных контрактов и ликвидирует фирму в РФ

Без рекламы, но с исками и долгами: Валерий Меладзе теряет бизнес в России

Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov

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С популярным артистом больше сотрудничают крупные рекламодатели. К тому же счета его компании оказались заблокированы из-за долгов.

Валерий Меладзе оказался в центре скандала после того, как произнес со сцены лозунг в поддержку украинских националистов. После певец попытался реабилитироваться и объяснить свою позицию, но усидеть на двух стульях не смог. Теперь о его творчестве говорят гораздо реже, чем о финансовых проблемах, с которыми он может столкнуться.

Как пишет RT, Генпрокуратура РФ уже изучает инцидент, когда Меладзе высказал поддержку националистам во время вечеринки в Дубае. Оказалось, что претензии к певцу есть и у ФНС. Валерий Меладзе на протяжении 20 лет владеет компанией «МБ Про», которая оказалась в должниках по уплате налогов. В итоге счета фирмы заблокировали, а осенью 2022 года начался процесс ее ликвидации.

Кроме этого, компания Меладзе едва не попалась на нарушениях пенсионного законодательства и даже получила исковое заявление, но суда удалось избежать.

Немало хлопот Валерий Меладзе получил и от ООО «Вантаж», которое владеет торговым центром в Бирюлеве. Певец приобрел его в конце 90-х и вложил около 145 миллионов рублей.

Московские власти пытались через суд получить от фирмы деньги за просроченную аренду, но представители артиста вносили деньги прямо перед обращением в суд. Однако, по данным «Контур. Фокуса», ТЦ попадался и на других нарушениях. Благодаря комплексу Меладзе получает 15 миллионов ежегодно.

Однако сейчас артист остался без еще одного источника дохода: он был амбассадором «Мерседес-Бенц Рус», но сотрудничество закончилось с уходом автоконцерна с российского рынка. За один год такой «работы» Валерию Меладзе удалось получить 8,5 миллиона рублей.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что после выходки на дубайской вечеринке в российских городах начали отменять концерты Меладзе.

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