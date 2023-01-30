Актриса сериала «Возвращение Мухтара» Ольга Когут скончалась в 53 года

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Настя Бурдыга
Настя Бурдыга 331

Умерла актриса из «Возвращения Мухтара» Ольга Когут

Актриса сериала «Возвращение Мухтара» Ольга Когут скончалась в 53 года

Фото: Кадр из сериала « Возвращение Мухтара»

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Звезда советской и украинской сцены сыграла почти в 70 фильмах, среди которых «День рождения Буржуя», «Леди Бомж», «12 стульев», «Доярка из Хацапетовки» и другие.

Популярная артистка из Киева Ольга Когут скончалась в родном городе 29 января. Ей было 53 года.

Об уходе Когут сообщили в пресс-службе Национального академического драматического театра имени Леси Украинки, где служила артистка.

«Ушла в очень молодом возрасте… Помним Олю как замечательного партнера, актрису неповторимой харизмы, чуткого человека… Сколько еще проектов можно было реализовать… Искренние соболезнования дочери и маме Ольги», — говорится в обращении театра.

Обстоятельства и причины ее гибели пока не озвучены.

Ольга Когут впервые появилась на экране в 90-х годах и за время карьеры снялась в около 70 российских, украинских и белорусских картинах. Ее помнят по таким проектам «Возвращение Мухтара», «Преступление в фокусе», «Билет на двоих», «12 стульев», «Непокоренный» и другим.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что из жизни ушел создатель кота Леопольда и крошки Енота, легендарный мультипликатор Вячеслав Назарук.

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Актриса сериала «Возвращение Мухтара» Ольга Когут скончалась в 53 года

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