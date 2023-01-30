В память о Леониде Гайдае: как выглядит единственная дочь советского режиссера

Российский кинематограф отмечает столетие со дня рождения легендарного советского комедиографа. Автор величайших отечественных фильмов родился 30 января.

В день рождения легендарного советского режиссера, сценариста и актера Леонида Гайдая в Москве прошел творческий вечер под названием «Бамбарбия Киргуду». Среди почетных гостей были не только артисты, которым удалось поработать с ним, но и его единственная дочь. Об этом сообщает корреспондент 5-tv.ru.

Организаторы заявляли, что 30 января в Доме кинематографистов соберутся Наталья Варлей, Эммануил Виторган, Наталья Селезнева, Александр Ширвиндт и другие звезды.

Памятный вечер прошел в формате живого общения со зрителями. Также звучали знаменитые композиции из фильмов «Кавказская пленница», «Бриллиантовая рука», «12 стульев», «Не может быть!».

Единственная дочь Леонида Гайдая и Нины Гребешковой — 66-летняя Оксана Гайдай — осталась в восторге от памятного мероприятия.

«Я была очень тронута. Спасибо всем большое! Всем, кто пришел, всем, кто почитает творчество моего папы. К сожалению, мама дома, но я спешу к ней, чтобы ей все рассказать», — заверила наследница Гайдая.

По словам Оксаны Гайдай, ее легендарная мама чувствует себя хорошо, но ей тяжело даются выходы в свет.

Наследница звездной пары не пошла по стопам родителей. Вместо актерской карьеры она выбрала другое занятие — отучилась на экономиста и начала работать в банке.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как на самом деле проходили съемки комедий Гайдая.