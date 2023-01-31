Евгения Синитская назвала средство защиты от обид: «Тебя никто не сможет задеть»

Экс-солистка группы «Сливки» пробует себя в роли актрисы. Ее последняя работа — фильм с Антоном Лапенко об одной из самых разрушительных эмоций.

Юмор спасает в самых трудных ситуациях, даже кажущихся безвыходными. А умение посмеяться над собой делает человека практически непобедимым. Такое мнение в эксклюзивном интервью 5-tv.ru озвучила певица и актриса, экс-солистка группы «Сливки» Евгения Синицкая. Артистка посетила премьеру сериала «Раневская» и рассказала, что ее восхищает в образе Фаины Георгиевны.

О личности Раневской говорить можно бесконечно — яркая фигура в сфере театрального и киноискусства, блестящая актриса, легендарная женщина. Даже далекие от ее творчества люди знают хотя бы пару едких и злободневных цитат артистки. Синицкая ко всем овациям знаменитости добавила комплимент — она считает Фаину Раневскую очень красивой. И дело не в правильных чертах лица, а в главном украшении любого человека — характере.

«Харизма — это и есть красота в любом человеке. Неважно, как он выглядит. Она очень красивая… Когда человек — с самоиронией, против него вообще нет никаких… Никакие силы не могут противостоять, если ты можешь сам над собой посмеяться. Тебя никто не может задеть, ничто тебя не может обидеть, если у тебя есть самоирония», — уверена исполнительница.

Обиды, считает Синицкая, несут огромный вред, если их хранить в сердце. Это деструктивное чувство необходимо выгонять из себя всеми силами. Если кто-то пытается сделать больно, и сопротивляться не выходит, лучше разозлиться, советует звезда. В порыве злости можно быстро принять решение, совершить поступок, что-то изменить.

Эту тяжелую эмоцию вместе с другими актерами Синицкая недавно проживала на съемочной площадке фильма «По-мужски» с Антоном Лапенко в главной роли. Артистка полагает, что помимо рассуждений о гендерных ролях в картине много внимания уделяется обиде. И неспособности закрывшихся в своих страданиях людей обсудить проблему.

«Человеку, на которого ты обижаешься, все равно, а ты внутри сам себя съедаешь, съедаешь, съедаешь. Как и герой нашего фильма „По мужски“. Он же сам себя съел. Его супруга сама себя съела. Два человека не смогли поговорить, договориться и разрушили все что у них было», — добавила Синицкая.

Ранее в эксклюзивном интервью 5-tv.ru Катя Лель раскрыла причины одиночества сильных женщин и рассказала, как сломать этот «закон природы». Певица объяснила, почему та же Раневская за всю жизнь так и не вышла замуж и порадовалась — современный мир дает слабому полу все карты в руки и даже превосходство над мужчинами. Важно только не забывать о важном секрете гармоничных отношений.

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