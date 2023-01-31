Игорь Николаев ответил одним фото на сообщения о своей госпитализации

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Магдалина Нуар
Магдалина Нуар Райтер редакции сайта Пятого канала 115

Игорь Николаев опроверг сообщения об экстренной госпитализации

Игорь Николаев ответил одним фото на сообщения о своей госпитализации

Фото: www.globallookpress.com / Pavel Kashaev

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Музыкант выложил снимок, на котором сразу понятно, что все не так уж и плохо.

Певец Игорь Николаев вышел на связь после сообщений СМИ о своей экстренной госпитализации. Он прокомментировал новости о своей госпитализации и выложил фото в своем блоге.

По его словам, вся информация в СМИ — несколько преувеличена.

«Прохожу обследование, чувствую себя хорошо, надеюсь встретиться со своими зрителями в ближайшее время на запланированных концертах!», — написал артист.

Instagram* / igor_nikolaev_music

Также он поблагодарил всех, кто беспокоился о его здоровье, а также за всю поддержку.

Его поклонники тут же начали писать в комментариях, что безумно рады, что с их кумиром все в порядке.

«Слава Богу!» — написал один из пользователей.

«Мы так переживали всей семеьй», — написала девушка.

До этого пользователей потрясли новости о том, что Игоря Николаева госпитализировали с подозрением на инфаркт. Музыкант доставлен был ночью с 30 на 31 января в один из столичных кардиологических центров.

Более того, была информация о том, что 63-летний народный артист РФ находится в блоке интенсивной терапии.

Ранее 5-tv.ru рассказал, почему Игорь Николаев был экстренно госпитализирован.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.

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