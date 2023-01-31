Климова поделилась подробностями воспитания четверых детей от разных мужчин

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 39

Знаменитость не настаивает, чтоб ее наследники связали свою жизнь с шоу-бизнесом. Какой же путь они выберут?

Климова поделилась подробностями воспитания четверых детей от разных мужчин

Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС

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Актриса Екатерина Климова поделилась подробностями семейной жизни. Звезда экранов рассказала, что происходит с ее детьми от разных браков в интервью сайту Газета.ру.

По словам Климовой, ее старший сын Матвей играет на барабанах и заниматься спортом. Знаменитость подчеркнула, что не против, если ребята выберут актерскую карьеру, однако семья в процессе охоты и на другие таланты детей.

«Пока мы в поиске, взвешиваем все „за“ и „против“. Я думаю, что кто-то из детей, конечно, захочет продолжать актерскую династию, но я не отговариваю или не способствую этому специально», — сообщила собеседница издания.

Звезда российский фильмов и сериалов воспитывает четверых наследников. Старшая дочь Климовой Елизавета появилась на свет в 2002 году. Ее отцом стал ювелир Илья Хорошилов. Сейчас девушка учится в МГУ на факультете журналистики. В браке с актером Игорем Петренко у актрисы появилось еще двое детей — сыновья Матвей и Корей. Отношения с Гелой Месхи подарили актрисе дочь Изабеллу в 2015 году.

Ранее 5-tv.ru писал, какую рекордную сумму Игорь Петренко задолжал своим наследникам.

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