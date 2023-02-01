«Время трансформации»: Катя Лель заставила мужа поверить в женскую силу

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Эмилия Малинина
Эмилия Малинина Эмилия Малинина Райтер редакции сайта Пятого канала Эксклюзив 26

Супруг Кати Лель признал победу женщин над мужчинами касаемо силы духа

Фото, видео: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov; 5-tv.ru

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Знаменитая артистка уверена, что женский пол неуместно называть слабым. Особенно в такое время.

По-настоящему сильная и самодостаточная женщина правильно оценивает свои достоинства, верит в себя и смотрит на мир с наслаждением. Такое мнение выразила певица Катя Лель в беседе с 5-tv.ru. По ее словам, в современном мире есть много могучих красавиц, а в будущем их станет еще больше. Мнение о слабости женского пола — это уже в прошлом.

«Сейчас то самое время трансформации, когда люди меняются. Меняются наши стереотипы, тому, чему нас научили. Все меняется, обнуляется. Те истины, которые, казалось, еще были вчера — сегодня уже не истины. Абсолютно новое качество жизни. Поэтому сегодня, я надеюсь, что из-за смены вибрации человека, особенно женской, это очень сильная энергия, женщина может — все», — сказала артистка на презентации многосерийного байопика «Раневская».

В том числе Лель отметила, что даже ее муж Игорь Кузнецов признал женскую силу. Он всегда яро доказывал с возлюбленной, что в мужчинах больше силы и стойкости. Теперь же супруг вокалистки взял слова обратно. После некоторых событий избранник блондинки уверен — противоположный пол уже неуместно называть слабым.

«Вдруг он мне сказал: „слушай, за время пандемии, к сожалению даже я признал, что женщины одержали верх над мужчинами. Они невероятно сильны духом, они невероятно целеустремленные, верящие в себя. Вы, конечно, наше все“. Я такая: „вау, неужели ты это признал, ну это приятно“», — сказала артистка.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Катя Лель обсудила с журналистами свое завещание и эмиграцию.

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