Альфонса из Москвы объявили в международный розыск

|
Эльвира Михеева
Эльвира Михеева 32

Мужчина был в деле вместе со своей дочерью, оба отработали схему обмана, которая тянет на сценарий для детектива.

Альфонса из Москвы объявили в международный розыск

Фото: www.globallookpress.com / Andrey Arkusha

Читайте нас в: Дзен Новости

Альфонса, разводившего немолодых женщин на огромные деньги, объявили в международный розыск. За последнее время 52-летний мужчина обвел вокруг пальца минимум 11 представительниц прекрасного пола, все они обратились с соответствующими заявлениями в полицию. Но сам дамский угодник разгуливает где-то на свободе, возможно в поисках новых потенциальных жертв обмана.

Как рассказывает издание KP.RU, свой «бизнес» мужчина вел в течение нескольких лет. Схема обмана тянет на сценарий для детектива — немолодых дам мошенник находил по интернету и подкупал их завидным статусом, представляясь сотрудником ФСБ или успешным бизнесменом. После этого оставался последний фирменный прием, чтобы окончательно втереться в доверие избранниц — познакомить их со своими взрослыми детьми, безусловно, подставными.

Потом уже все шло как по маслу: любовник потихоньку переходил к финансовым просьбам. «Возлюбленных» он уверял, что, конечно же, скоро все вернет — просто небольшая инвестиция в бизнес. Чего не сделаешь ради любимого, оказавшегося в трудной ситуации? Не было сбережений — значит, шли в банк за кредитами, и не в один. После этого бурный роман постепенно заканчивался, и герой-любовник сворачивал удочки.

Проворачивать все эти планы ему помогала родная дочь. Ей в этом деле была отведена роль подруги новой пассии мужчины. За то время, что он строил отношения с немолодой избранницей, девушка должна была стать ей чуть ли не лучшей подругой и быть в курсе ее личной жизни до мелочей. Особенно, когда до женщины доходило, что ее развели, как девочку и пора бы идти в полицию. На этом этапе «добрая» подруга делала все возможное, чтобы оттянуть момент, а потом так же бесследно исчезала, как и ее отец.

Обманутые женщины одна за другой стали обращаться в полицию — пока только 11 заявлений, но дело обрастает новыми эпизодами. В настоящий момент суд заочно избрал мужчине меру пресечения в виде содержания под стражей, он объявлен в международный розыск.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что два ребенка стали свидетелями убийства матери и брата на севере Москвы.

Атмосферное давление 754 мм рт. ст.
Относительная влажность 80%
70.52
0.93 76.30
0.52
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 1 февраля, для всех знаков зодиака

Последние новости

19:28
Путин поручил Минобороны РФ защитить приграничные регионы от обстрелов ВСУ
19:22
Хирург рассказал, каким спортом нельзя заниматься после пластики груди
19:15
Снова Сталинград: Волгограду на время вернули историческое название
19:08
ТОП-10 лучших песен «великого и ужасного» Оззи Осборна
19:03
Альфонса из Москвы объявили в международный розыск
19:00
Шестилетняя дочь Порошиной затмила выступление матери

Сейчас читают

«Не успел»: директор театра раскрыла подробности госпитализации Щербакова
Неудачная прогулка: зачем американка привела теленка на Красную площадь
Лыка не вязала: Борисова сочла подставой очередное "пьяное" интервью Волочковой
Затягивать нельзя: аналитики перечислили шаги для завершения конфликта на Украине

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Видео: каким трем знакам зодиака повезет в любви в 2023 году
Кому категорически нельзя бутерброды с красной икрой
Видео: прогноз на 2023 год для всех знаков — гадание на таро
Общий гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2022 — 2023