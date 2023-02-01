Синдром Золушки: как детские сказки калечат психику ребенка

Психолог советует родителям быть внимательнее к сказкам, которые они читают своим детям. Для этого нужно учесть два простых правила.

Дети часто приравнивают себя к персонажу какой-либо сказки и проносят его образ через всю жизнь, что негативно сказывается на психике в будущем. Об этом в беседе с порталом Газета.ру рассказал психолог Станислав Самбурский.

По его словам, все чаще во время работы с клиентами он замечает, что их жизненный путь определила сказка, запавшая в душу еще в детстве. При этом взрослые помнят не всю историю, а лишь эпизод, который их наиболее поразил.

«Одна клиентка рассказала, что с детства помнит сценку из сказки про гадкого утенка. Будучи ребенком, она переживала, что его хотел заклевать весь скотный двор. Четырехлетняя девочка настолько прочувствовала отверженность героя, что, повзрослев, с трудом может общаться с людьми. Даже минимальный разговор в лифте с коллегами из другого отдела для нее — серьезное испытание», — рассказал Самбурский.

Однако эпизоды из сказок можно воспринимать по-разному, и на кого-то они повлияют положительно, отметил психолог. Он посоветовал родителям выделять конкретных персонажей и эпизоды, которые важны для восприятия ребенка.

«Не стоит бояться сказок — они нужны детям, но, чтобы они приносили пользу, важно учесть два простых правила. Первое: сказок должно быть много и с разнообразными сюжетами, так картина мира ребенка будет яркой. Второе: нужно устраивать семейные чтения, в которых родитель сможет объяснить то, что может напугать, опечалить и взволновать ребенка», — отметил эксперт.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, опасно ли аниме для детской психики.