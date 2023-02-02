«Я сама была такой»: Марина Федункив назвала главную особенность русских женщин

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Рита Миронова
Рита Миронова 26

Актриса Марина Федункив назвала самостоятельность русских женщин их главной ошибкой

«Я сама была такой»: Марина Федункив назвала главную особенность русских женщин

Фото: © РИА Новости / Евгений Биятов; 5-tv.ru

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По мнению актрисы, от этой черты слабому полу нужно избавляться. Ей в этом помог муж-итальянец.

Звезда «Реальных пацанов» и Comedy Woman Марина Федункив в интервью порталу Газета.ру назвала отличительную черту всех русских женщин. По мнению актрисы, землячки слишком самостоятельны, и эта черта иногда не дает довериться своему мужчине.

«Наш девиз — „коня на скаку остановит, в горящую избу войдет“. Русские женщины привыкли сами решать все проблемы. Я и сама была такой до знакомства со своим нынешним мужем», — рассказала Федункив.

Она также подчеркнула, что «мужчины у нас избалованы», а женщины привыкли делать все сами, и такая схватка мешает посвятить время самому главному — собственной жизни. Поначалу Федункив было тяжело довериться новому мужу и отдать ему всю ответственность, но сейчас ей это даже нравится.

Марина Федункив и Стефано Маджи поженились в августе 2021 года. Многие раскритиковали такой союз, так как итальянец младше артистки на 12 лет. Однако брак оказался счастливым.

Ранее 5-tv.ru писал, как муж-итальянец избавляет 51-летнюю Федункив от комплексов.

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