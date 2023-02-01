Ford Mustang влетел в пассажирский автобус в Сочи

|
Магдалина Нуар
Магдалина Нуар Райтер редакции сайта Пятого канала 69

Предварительно известно, что водитель и пассажир иномарки госпитализированы.

Ford Mustang влетел в пассажирский автобус в Сочи

Фото: www.globallookpress.com / Zamir Usmanov

Читайте нас в: Дзен Новости

Автомобиль Ford Mustang и пассажирский автобус столкнулись в Сочи. Происшествие произошло на улице Донская со стороны микрорайона «Мамайка» в сторону Краснодарского кольца, об этом сообщает Госавтоинспекция Кубани.

На данный момент известно, что водитель гоночной машины не справился с управлением. На кадрах с места ДТП видно, что в салоне Ford оказались зажаты люди.

www.globallookpress.com / David Young; Telegram / soch01; 5-tv.ru

В результате аварии водитель и пассажир легковушки были госпитализированы, три пассажира автобуса осматриваются медицинскими работниками.

На месте работают сотрудники Госавтоинспекции, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как легковушка и автобус протаранили бетономешалку в Екатеринбурге.

-2° Атмосферное давление 755 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
70.12
-0.40 76.22
-0.08
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 1 февраля, для всех знаков зодиака

Последние новости

23:59
Быстро и эффективно: Путин дал указания по восстановлению жилой инфраструктуры
23:51
Жители Лондона вышли на забастовку с требованием увеличения зарплаты
23:39
Просрочка не пройдет: в России станет легче обнаружить испорченные продукты
23:26
Выпила и дала слабину: какую шалость Слава позволила себе на отдыхе с бывшим
23:10
«Все очень плохо»: американский полковник указал на угрозу исчезновения Украины
23:00
Можно ли вылечить ангину с помощью мороженого — советы врача

Сейчас читают

«Может ходить, но очень слаб»: сын Щербакова рассказал о состоянии артиста
«Невоспитанный ребенок»: в чем заключаются неутолимые военные аппетиты Украины
Лыка не вязала: Борисова сочла подставой очередное "пьяное" интервью Волочковой
Затягивать нельзя: аналитики перечислили шаги для завершения конфликта на Украине

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Видео: каким трем знакам зодиака повезет в любви в 2023 году
Кому категорически нельзя бутерброды с красной икрой
Видео: прогноз на 2023 год для всех знаков — гадание на таро
Общий гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2022 — 2023