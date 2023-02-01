Ford Mustang влетел в пассажирский автобус в Сочи

Автомобиль Ford Mustang и пассажирский автобус столкнулись в Сочи. Происшествие произошло на улице Донская со стороны микрорайона «Мамайка» в сторону Краснодарского кольца, об этом сообщает Госавтоинспекция Кубани.

На данный момент известно, что водитель гоночной машины не справился с управлением. На кадрах с места ДТП видно, что в салоне Ford оказались зажаты люди.

www.globallookpress.com / David Young; Telegram / soch01; 5-tv.ru

В результате аварии водитель и пассажир легковушки были госпитализированы, три пассажира автобуса осматриваются медицинскими работниками.

На месте работают сотрудники Госавтоинспекции, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как легковушка и автобус протаранили бетономешалку в Екатеринбурге.