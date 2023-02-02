Поздно увидел: на полном ходу на МКАД перевернулась автоцистерна

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На полном ходу на МКАД перевернулась автоцистерна

Фото, видео: www.globallookpress.com / Maksim Konstantinov; 5-tv.ru

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Страшную аварию спровоцировал притаившийся на средней полосе грузовик.

Эпичная авария произошла накануне на московской кольцевой. Там на полном ходу опрокинулся грузовик, и содержимое его цистерны вылилось на дорогу. Попутно пострадал еще микроавтобус, который почти впечатали в отбойник.

Самое главное, что в бочке, судя по всему, был не бензин, а вода. Иначе все это еще могло и вспыхнуть. Из-за стремительности событий на видео можно легко не заметить того, кто спровоцировал ДТП. Это другой грузовик который притаился на средней полосе. Он стоял, моргая поворотниками, но никакого знака аварийной остановки нет и в помине.

В итоге из-за чужой халатности едва не погибли люди, да еще и пробка растянулась на пять километров.

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