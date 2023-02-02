В московском вузе забили тревогу из-за пишущей дипломы нейросети ChatGРТ

Будущее наступило раньше, чем к нему успела подготовиться российская система образования. Один из ведущих московских вузов — РГГУ — предложил ограничить доступ к набирающему популярность чат-боту (ChatGPT) после того, как учащийся защитил диплом, написанный нейросетью. Впрочем, студент получил оценку «удовлетворительно», а степень оригинальности диплома составила около 70%. Зато на всю работу ушло менее суток.

Кстати, еще один студент подключил нейросеть к 3D-принтеру, что избавило его от необходимости не просто самому делать домашнее задание, но даже записывать ее в тетрадь. В университете считают, что подобные практики представляют опасность для всей системы образования.