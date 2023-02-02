В московском вузе забили тревогу из-за пишущей дипломы нейросети ChatGРТ

Эфирная новость 42

Уникальная разработка — начало конца системы российского образования или же новая ступень для ее развития?

Фото, видео: www.globallookpress.com / Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын; 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Новости

Будущее наступило раньше, чем к нему успела подготовиться российская система образования. Один из ведущих московских вузов — РГГУ — предложил ограничить доступ к набирающему популярность чат-боту (ChatGPT) после того, как учащийся защитил диплом, написанный нейросетью. Впрочем, студент получил оценку «удовлетворительно», а степень оригинальности диплома составила около 70%. Зато на всю работу ушло менее суток.

Кстати, еще один студент подключил нейросеть к 3D-принтеру, что избавило его от необходимости не просто самому делать домашнее задание, но даже записывать ее в тетрадь. В университете считают, что подобные практики представляют опасность для всей системы образования.

-1° Атмосферное давление 755 мм рт. ст.
Относительная влажность 80%
70.04
-0.08 76.96
0.74
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 2 февраля, для всех знаков зодиака

Последние новости

16:47
США призвали Россию возобновить инспекции по договору о СНВ
16:44
Киевский дресс-код: участникам саммита ЕС запретили одеваться в стиле Зеленского
16:37
Лавров: Запад стремится нанести РФ такое поражение, чтобы она десятилетиями не оправилась
16:32
Неприятный сюрприз: Волочкова начала догадываться о «подставе» Жигаловой
16:29
Бориса Щербакова повторно госпитализировали в реанимацию
16:23
ВС РФ ликвидировали более 100 укронацистов на краснолиманском направлении

Сейчас читают

Иммунолог назвал главные ошибки россиян при лечении гриппа и ОРВИ
На Новодевичьем кладбище со скандалом снесли памятник Волчек
Самые нестандартные инвестиции: куда опасно вкладывать деньги новичкам
Прогноз на 2023 год для всех знаков на Китайский новый год Водяного Кролика

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Видео: каким трем знакам зодиака повезет в любви в 2023 году
Кому категорически нельзя бутерброды с красной икрой
Видео: прогноз на 2023 год для всех знаков — гадание на таро
Общий гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2022 — 2023