Семь человек погибли во время пожара в бытовках в Севастополе

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Виктор Резнов
Виктор Резнов 40

В Севастополе погибли семеро человек при возгорании строительных бытовок

Семь человек погибли во время пожара в бытовках в Севастополе

Фото: МЧС России

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Есть предположения, что жертв может быть больше, на месте работают спасатели.

Жизни семи человек унес пожар в строительных бытовках в Севастополе, сообщает ТАСС. Известно, что возгорание потушили на площади 200 квадратных метров. Сейчас разбираются завалы, не исключается, что жертв может быть больше. Оперативные службы выясняют обстоятельства случившегося.

Также накануне в центре Мурманска возгорание чуть не уничтожило ресторан с десятками посетителей. Пожар начался на кухне, в вытяжке вспыхнуло масло. Уточнялось, что огонь мог распространиться по всему зданию. Гостей эвакуировали, а затем ликвидировали пламя.

К слову, если рассматривать подобные ситуации не только на просторах России, но и по всему миру, стоит упомянуть пожар в жилом доме на востоке Индии, который произошел 1 февраля. В результате трагедии погибли 14 человек, среди которых трое детей. Еще 11 пострадавших получили серьезные ожоги и были доставлены в больницу.

Многоэтажка в густонаселенном районе загорелась поздним вечером, когда большинство жильцов уже вернулись домой. По данным индийских СМИ, эпицентр возгорания мог находиться на четвертом этаже, — в квартире, где отмечали свадьбу.

Ранее 5-tv.ru писал о том, как пожар парализовал движение в Благовещенске.

Семь человек погибли во время пожара в бытовках в Севастополе

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