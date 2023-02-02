Я больше не могу: Оззи Осборн объявил о завершении гастрольной деятельности

Музыкант отменил турне по Европе и Британии, объявленное еще в 2017 году. Не увидят поклонники звезду и в других странах мира. По крайней мере, в ближайшее время.

Британский певец Оззи Осборн больше не будет давать концерты в рамках гастрольных туров. Поклонники не увидят знаменитость в ближайшее время ни в городах Европы, ни Туманного Альбиона, хотя концерты и были запланированы. Но музыкант принял для себя важное и непростое решение — теперь никаких турне, рассказывает издание The Guardian.

В материале отмечается, что завязать с концертами артист решил из-за здоровья, которое последнее время его сильно подводит. Все началось четыре года назад, когда Осборн попал в аварию и повредил позвоночник. Музыкант делал все возможное, чтобы вернуться в профессию, но отголоски травмы дают о себе знать.

«Моей единственной целью за это время было вернуться на сцену. Мой голос в порядке. Тем не менее, после трех операций, лечения стволовыми клетками, бесконечных сеансов физиотерапии и совсем недавно новаторского лечения, мое тело все еще физически слабо», — цитирует издание знаменитость.

Он признался, что мысль о разочаровании своих поклонников в связи с принятым решением терзает его сейчас больше всего. Ничего подобного музыкант не испытывал ранее. Ведь именно благодаря своим слушателям он «получил ту жизнь, о которой никогда не мечтал».

«Никогда бы я не подумал, что мои гастрольные дни закончатся таким образом», — говорит музыкант.

Однако надежда увидеть мировую знаменитость на сцене у поклонников все-таки есть. По словам Осборна, сейчас он изучает идеи о том, где сможет давать единичные концерты, не путешествуя из города в город, из страны в страну.

Тур Осборна, получивший название No More Tours II, был анонсирован в 2017 году, но несколько раз откладывался из-за болезни, в том числе и коронавируса. В мае прошлого года он сообщил, что ожидает операции на шее, которая, по словам его супруги Шэрон Осборн, должна была определить всю оставшуюся жизнь. В сентябре 2022 года артист выпустил свой 13-й сольный альбом Patient Number 9, который был номинирован на лучший рок-альбом на премии Грэмми 2023, а его заглавный трек с участием Джеффа Бека — на лучшую рок-песню и лучшее рок-исполнение.

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