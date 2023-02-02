«Дикая боль»: Волочкова пожаловалась на адские страдания после Мальдив

Знаменитая артистка старается танцевать, невзирая на адские мучения.

Балерина Анастасия Волочкова снова расстроила поклонников — проблемы со здоровьем не оставляют ее в покое. Еще перед отпуском на Мальдивах артистка повредила пах, и долгое время мучилась от боли. Теперь ситуация повторяется, однако от регулярных тренировок никуда не убежать, спектакли как-то придется отплясывать.

«Почти каждый день, помимо балетного зала, я провожу время в Центре спортивной медицины, где доктора помогают восстановлению травмированного нагрузками бедра. Позавчера дала чрезмерную нагрузку и опять сильно прихватило. Вчера позволила отдых и терапию, но с сегодняшнего дня приступаю к полноценным репетициям, пусть и через дикую боль», — заявила танцовщица в своем личном блоге.

Звезда отметила, что с детства следует особенному правилу — никому не показывать свои страдания. По словам примы, поклонники не видят ее слезы, ведь рыдания остаются за кадром. Однако балерина называет себя настоящей, не боится испытывать разный спектр эмоций и старается открываться публике с разных сторон.

Помимо серьезного откровения артистка опубликовала видео с танцами. Она спросила у аудитории — видны ли ее мучения на кадрах? Многие фанаты поддержали блондинку и пожелали ей скорейшего выздоровления.

«Если по чесноку, то этот вечно повторяющийся в вашей ленте эпизод — самый лучший и легкий из всех! Как бабочка! И ведь это в условиях травмы»;

«Анастасия, браво! Желаю новых творческих успехов! Держитесь, все будет замечательно!»;

«Настя, берегите свое здоровье. Иногда можно и паузу взять, чтобы проверить здоровье», — написали комментаторы.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что у Волочковой произошла паническая атака из-за укола.