Психолог оценила состояние Лолиты после разрыва: «Определенные триггеры»

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Полина Долгова
Полина Долгова 56

Психолог Галактинова оценила внешнее и внутреннее состояние Лолиты Милявской как «уход в позитив»

Психолог оценила состояние Лолиты после разрыва: «Определенные триггеры»

Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomohov

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Эксперт считает, что из опыта пережитых неудач Милявская черпает вдохновение и настраивает себя на «новую жизнь».

Благодаря телесному психологу Людмиле Галактиновой стало известно о личной жизни и психологическом состоянии Лолиты Милявской. Для портала dni.ru психолог дала оценку внутреннему состоянию Лолиты и поделилась о чем, скорей всего, думает певица сейчас.

По словам Галактиновой, Лолита находится в такой поре, в которой она гордится своим телом, относится к себе с уважением и максимизирует любовь к себе. Она прорабатывает свои ошибки и настраивается на положительные волны.

Психолог считает, что успех приходит через «определенные триггерные ситуации в жизни и разрушения», проходя через которые артисты пишут свои главные хиты. В случае с Лолитой, например, песня «Пошлю его на небо за звездочкой» тоже результат пережитой травмы.

«С одной стороны, она просто решила закрыть старую страницу жизни и прибывать в настоящем, а с другой стороны, ей больно возвращаться в прежние чувства, вспоминать предательство и разочарование», — подчеркнула Галактионова.

Эксперт считает, что из опыта пережитых неудач Милявская, судя по всему, и черпает вдохновение.

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В целом, Людмила Галактионова положительно оценила общее состояние Лолиты Милявской. Певица наполнена ожиданием своего юбилея, в 2023 году Лолите исполняется 60 лет. По словам психолога, Лолита предвкушает юбилей и считает, что после него начнется новая жизнь.

Более того, Лолита, по словам специалиста, настроена на положительные изменения и порадует поклонников новыми хитами.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Лолита встретилась с 24-летней дочерью после разлуки.

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