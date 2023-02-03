Крупная авария произошла на кольцевой дороге в Петербурге: перевернулась бетономешалка. Все ее содержимое вылилось на проезжую часть.

Пострадал водитель, его отвезли в больницу с травмами средней тяжести. Чтобы убрать спецтехнику, подогнали два крана и специальный эвакуатор.

Прошло несколько часов, прежде чем удалось восстановить движение. А кольцевую автодорогу всю ночь очищали от бетона.