Полет ненормальный: Киев жалуется на нехватку истребителей и пилотов

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Запад под разными предлогами отказывает в поставке самолетов.

Полет ненормальный: Киев жалуется на нехватку истребителей и пилотов

Фото: www.globallookpress.com / Tsgt. Timothy Dischinat/U.S. Air; 5-tv.ru

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У Киева заканчиваются истребители, запчасти к ним, а еще — квалифицированные пилоты. В интервью Financial Times украинский военный летчик пожаловался, что все самолеты ВСУ — старые, еще советской сборки. А американские истребители F-16 нужны были Киеву еще вчера. Из-за этого украинскому пилоту так и не удалось сбить ни одной воздушной цели. Запад же под разными предлогами отказывает Киеву в современных самолетах.

«Темп поставок оружия задается Украиной. Зеленский выдвигает требования. Он уверен, что получит тяжелые танки до конца марта. Но с боевыми самолетами все не так просто. Помимо обслуживания и обучения пилотов, есть большой риск, что самолеты пересекут границу с Россией», — сказал генерал ВВС Франции Бруно Клермон.

Таким образом в Париже дали понять, что может и хотели бы помочь Украине, но совершенно не готовы к эскалации конфликта. По той же причине, вероятно, и президент Макрон ранее ушел от прямого ответа на вопрос о поставках истребителей. Никаких обещаний Киеву не дают и в Лондоне. Там считают, что обучение пилотов займет не меньше трех лет.

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