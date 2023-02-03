Пятый канал подводит итоги акции «День Добрых Дел» для Миши Белоусова

Сегодня мы благодарим всех, кто принял участие в нашей традиционной акции «День добрых дел». Накануне героем нашего сюжета стал четырехлетний Миша из Подмосковья.

Мальчик страдает врожденной патологией, из-за которой навсегда может перестать ходить. Тяжелую ситуацию должна изменить операция на коленном суставе, которую необходимо сделать в зарубежной клинике.

Благодаря вам, зрителям Пятого канала, всего за сутки удалось собрать 4 миллиона 291 тысячу 325 рублей. Этих денег хватит на оплату всех расходов, на поездку и лечение. Большое вам спасибо!