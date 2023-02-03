«Какой же он все-таки…»: Захарова раскритиковала Зеленского за слова о санкциях

Европейские страны уже давно утратили навык к выживанию.

Западная Европа давно впала в рецессию и стремительно падает вниз вместе с Незалежной, которая «привязана» к ней ногами. Так официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала слова украинского президента Владимира Зеленского о том, что Россия начала быстро адаптироваться к введенным против нее санкциям.

Ранее глава Украины пожаловался, что против Москвы нынешние ограничения не работают, поэтому санкционное давление на РФ стоит усилить. Захарова отреагировала на подобные просьбы весьма иронично и осуждающе. Дипломат призвала дважды подумать, прежде чем делать что-то.

«Какой же он все-таки Зеленский. Если бы не санкции 2014-го и далее, мы бы давно угорели в удушье комфорта и нефтяных денег — навязанная Западом в 90-е „элита“ не дала бы развиваться. А впадающая в рецессию Западная Европа, давно утратившая навык к выживанию, идет ко дну, с привязанной к ногами Украиной. В середине XX века Западную Европу от нее самой спас советский народ. Честно говоря, сейчас надо подумать дважды», — написала она в Telegram-канале.

К слову, последний санкционный пакет против Москвы страны ЕС ввели 16 декабря 2022 года. Им был установлен новый контроль и ограничения на экспорт товаров и технологий, которые могут поспособствовать технологическому совершенствованию сектора обороны и безопасности РФ.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Захарова подколола финских коллег и опубликовала «компромат» на Хаависто.