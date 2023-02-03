Песков прокомментировал решение США о поставках дальнобойных снарядов Киеву

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Иван Обухов
Иван Обухов 97

Песков прокомментировал решение США о поставках дальнобойных снарядов Киеву

Песков прокомментировал решение США о поставках дальнобойных снарядов Киеву

Фото: www.globallookpress.com / Staff Sgt. Diana Cossaboom

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Спикер Кремля сослался на слова президент России Владимира Путина.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков высказался о решении Вашингтона дать киевскому режиму дальнобойные снаряды.

«Важно не забывать вчерашнее заявление Путина в Волгограде», — заявил спикер Кремля.

Ранее американские заявили, что предоставят киевскому режиму очередной пакет военной помощи на сумму в 2,2 миллиарда долларов США. В пакет входят средства ПВО, ракеты большой дальности для HIMARS и дальнобойные снаряды GLSDB. В оборонном ведомстве США отметили, что американские власти оставляют на усмотрение Киева возможность применения этого оружия для нанесения ударов по российской территории.

2 февраля российский лидер, комментируя западные поставки оружия на Украину, сказал, что «России есть чем ответить». Соответсвующее заявление президента РФ прозвучало на концерте в честь 80-летия Сталинградской битвы.

Ранее 5-tv.ru писал, что США «разрешили» Украине атаковать Крым своими дальнобойными ракетами.

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