США разрешили: Украине позволили атаковать Крым дальнобойными ракетами

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Настя Бурдыга
Настя Бурдыга 140

США предоставила Украине дальнобойные ракеты для возможных ударов по Крыму

США разрешили: Украине позволили атаковать Крым дальнобойными ракетами

Фото: www.globallookpress.com / marine corps

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Тема:
Украинский кризис Спецоперация

В арсенале националистов появилось новое вооружение благодаря очередному пакету военной помощи от американских кураторов.

Вашингтон объявил о поставке вооружения для Украины на сумму 2,17 миллиарда долларов. Впервые в нее вошли ракеты большей дальности, сообщает CNN.

По заявлению Пентагона, США предоставили киевскому режиму возможность самостоятельно принимать решение об атаке российских территорий. В частности, речь идет о Крымском полуострове.

Дальность действия новых ракет, поставляемых на Украину, достигает 90 миль. При этом, по сообщению издания, в последний пакет военной помощи от США, так и не попали ракеты ATACMS, способные поражать цель на расстоянии больше 200 миль.

Теперь Украина получит дополнительные боеприпасы для установок HIMARS, артиллерийские снаряды, минометные и противопехотные мины, тяжелые пулеметы с тепловизионными прицелами и боеприпасами, бронеавтомобили MRAP, и ПТРК FGM-148 Javelin, противотанковые ракеты, дополнительное оборудование для систем ПВО и другую технику и снаряжение. 

Пресс-секретарь Пентагона Пэт Райдер сообщил, что с 2014 года США выделили на поддержку «безопасности» Украины 32 миллиарда долларов, а с начала проведения спецоперации — 29,3 миллиарда долларов.

Ранее 5-tv.ru сообщал, чем готова ответить Россия на проявление агрессии со стороны западных стран, затеявших необъявленную войну.

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